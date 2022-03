David Duarte no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 24/03/2022 13:15

O zagueiro David Duarte se recuperou bem de lesão na coxa esquerda e já treina com os companheiros do Fluminense. Segundo o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN, as chances de o jogador voltar a ser relacionado no próximo domingo são grandes. Nesse dia, o Fluminense recebe o Botafogo, às 16h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

O zagueiro sofreu a lesão na última partida em que atuou, que foi contra o Nova Iguaçu, no dia 16 de fevereiro, pela 7ª rodada da Taça Guanabara, no Luso Brasileiro. Nessa partida, o Fluminense venceu um gol de André.

Com vantagem pela vitória de 1 a 0 no jogo de ida sobre o Botafogo, o Fluminense pode perder o segundo confronto da semifinal por até um gol de diferença para se classificar e ir à final contra o Flamengo.