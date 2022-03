André em coletiva de imprensa do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/03/2022 16:04

Em coletiva que foi marcada com a volta dos jornalistas presencialmente no CT Carlos Castilho, André, volante do Fluminense, afirma que está confiante com o trabalho do elenco para avançar de fase no Campeonato Carioca. Com vantagem, o Tricolor encara o Botafogo, no Maracanã, às 16h, e decide a vaga para a final do estadual.

"Estamos com uma vantagem boa. Já enfrentamos o Botafogo duas vezes esse ano e os dois resultados foram positivos. Então, nos vamos buscar outro resultado positivo e conquistar a vaga para a final.", apontou.

O moleque de Xerém foi questionado sobre a eliminação na Libertadores e se pode existir um time que funcione e garanta melhor um bom desempenho.

"Eu acho que não tem isso de time A e time B. Nós somos um elenco de jogadores de muita qualidade. Sobre os esquemas (táticos), vai ter jogo que vamos jogar com a linha de cinco, outro vamos entrar com a linha de quatro. Ele (Abel Braga) estava procurando fazer revezamento nos jogos para poupar os jogadores que estavam atuando na Libertadores e quem estava entrando (em campo) dava conta do recado.", disse.

A grande questão da venda de Luiz Henrique ao Betis, da Espanha, repercutiu e levou o atleta negar a interferência no resultado negativo sobre o Olímpia.

"A situação do Luiz (Henrique) não influencia em nada, é totalmente algo à parte. Infelizmente não conseguimos atingir nosso objetivo. Nós tínhamos uma vantagem muito boa e tivemos uma chance de matar o jogo, mas a bola não entrou. É claro que queríamos nos classificar para a fase de grupos, mas não adianta ficar lamentando, já passou, e vamos focar no próximo compromisso.", afirmou.

Como de costume, o Tricolor revela grandes nomes a partir da base, em Xerém, e isso atrai olheiros do exterior. Por isso, André revela não ter planos de deixar o clube e se declarou afirmando que sua atual Europa é o Fluminense.

"Eu sou um cara que me dedico muito e trabalho no dia a dia. Claro que todo jogador jovem que sobe da base tem o sonho de ir para a Europa, para a seleção brasileira. Mas, hoje a minha Europa é o Fluminense. Estou aqui para me empenhar cada vez mais. E a Europa é consequência do trabalho. Hoje eu só penso no Fluminense e se chegar algo de fora, eu deixo para o pessoal que tem que resolver essa parte.", completou.