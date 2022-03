Nino - Daniel Castelo Branco

Publicado 26/03/2022 13:34

Após completar três anos vestindo a camisa tricolor, Nino igualou o número de jogos de Thiago Silva pelo Fluminense. Esse marco aconteceu no jogo contra o Botafogo, pela ida da semifinal do Carioca. O atleta que chegou ao elenco em 2019, atualmente é considerado um dos jogadores mais importantes do clube.

Os números apontados pelo portal "NetFlu" e divulgados pelo "Enciclopédia Tricolor", no Twitter, dizem os zagueiros atuaram em 146 jogos pelo Fluminense.

O comparativo ainda afirmou que Nino participou de 61 vitórias, 40 empates, 45 derrotas, marcou oito gols, levou 25 cartões amarelos e dois vermelhos. Já Thiago Silva conquistou 61 jogos, esteve em 49 empates, sofreu 36 derrotas, fez 14 gols, levou 21 cartões amarelos e quatro vermelhos.

