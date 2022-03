Presidente do Fluminense Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente do Fluminense Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 26/03/2022 11:44 | Atualizado 26/03/2022 12:14

Rio - Considerado uma das grandes promessas da base do Fluminense, o atacante John Kennedy foi advertido pela diretoria do clube carioca. O motivo foi que o jogador, de 19 anos, faltou algumas sessões do seu tratamento no pé. O jovem se recupera de uma fratura na região. As informações são da Rádio Globo.

De acordo com a rádio, após a advertência, John Kennedy passou a cumprir de forma correta o tratamento. O jogador se lesionou em fevereiro após participar de uma pelada em uma comunidade do Rio de Janeiro, após ganhar férias depois da disputa da Copa São Paulo.

O atacante, de 19 anos, é considerado uma das principais promessas do Fluminense e não tem prazo estipulado para retornar aos gramados. Seu melhor momento no profissional foram os dois gols marcados contra o Flamengo, em clássico disputado no ano passado, pelo último Brasileirão.