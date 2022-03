Copa Sul-Americana - Divulgação/Conmebol

Publicado 26/03/2022 15:48

Rio - O Fluminense já sabe a data da sua estreia na Sul-Americana. A Conmebol definiu neste sábado que o Tricolor irá receber o Oriente Petrolero, no próximo dia 6 (uma quarta-feira), no Rio de Janeiro, às 19h30. O clube carioca tem Unión Santa Fe, da Argentina, e a Junior Barranquilla, da Colômbia, como outros rivais no grupo da competição.

Depois de encarar os bolivianos, o Fluminense irá enfrentar o clube colombiano no próximo dia 13, em Barranquilla. O Junior é um velho conhecido do Tricolor e as equipes duelaram pela Libertadores de 2021. Apenas uma equipe da chave irá se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana.

Além do Fluminense, o São Paulo, o Internacional, o Santos, o Cuiabá, o Ceará e o Atlético-GO representam o Brasil na competição. O Tricolor irá disputar a competição, porque foi eliminado na terceira fase da pré-Libertadores para o Olimpia.