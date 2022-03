Nathan seguirá no Fluminense após especulações de saída para o Internacional - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - Supostamente insatisfeito com poucas chances no Fluminense, Nathan foi alvo de especulações de querer rescindir amigavelmente com o clube carioca para jogar no Internacional. Porém, dirigentes do Tricolor e do Atlético-MG, dono dos direitos do jogador, negaram a informação.

Em conversa com o site "Revista Colorada", especializada em notícias do Internacional, o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, disparou sobre o rumor: "Não procede".

Ainda, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, também negou as informações.

"Não fomos procurados. Não estamos sabendo de nada disso e ele tem contrato de empréstimo com o Fluminense até o final do ano", falou.

Antes de os dirigentes rechaçarem o especulado, o portal "NetFlu" apurou, na última sexta-feira, que o meio-campista, mesmo que esteja desconfortável com a falta de oportunidades, vive expectativa de ser mais aproveitado pelo treinador Abel Braga.

Até o momento, Nathan disputou apenas sete partidas pelo Fluminense, sendo seis pelo Campeonato Carioca e uma pela Libertadores. O jogador ainda não possui gols nem assistências com a camisa tricolor.