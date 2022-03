Marcos Felipe vive "expectativa muito boa" para a semifinal do Carioca - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/03/2022 15:29

Depois de vencer o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense retorna a campo para o segundo duelo diante do Botafogo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. Por ter conquistado a Taça Guanabara, o Tricolor tem vantagem do empate no placar agregado da partida e, por isso, pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga para a final.

Marcos Felipe, goleiro do Tricolor, foi um dos destaques no primeiro jogo contra o Alvinegro, na última segunda-feira (21), no Estádio Nilton Santos. Ele falou sobre sua expectativa para a decisão e contou que o time aproveitou a semana para descansar e trabalhar forte visando o clássico.

"A expectativa para este jogo é muito boa. A equipe trabalhou bem essa semana, descansou e agora é manter o foco para conquistar mais uma vitória e consequentemente garantir a classificação", falou.

Com bons números quando o assunto é defesa, a equipe do treinador Abel Braga apenas sofreu dois gols e tem a meta menos vazada de toda a competição. Um dos responsáveis pelo Fluminense chegar à semifinal com essa estatística, Marcos Felipe afirmou que todo o elenco colaborou para esta marca.

"Isso é um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo, de tentar manter a regularidade o máximo de tempo possível. Fico muito feliz, principalmente porque a marcação começa lá na frente, desde o ataque. Fico contente com esses números e esperamos manter esse ritmo por muito tempo."

Se passar pelo Botafogo, o Tricolor enfrentará o Flamengo na final dividida em dois jogos, marcados para a próxima quarta-feira (30/03) e sábado (02/04), ainda sem horários definidos.