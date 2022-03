Torcedores do Fluminense foram detidos antes do clássico contra o Botafogo - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/03/2022 17:00

Rio - Em seus perfis nas redes sociais, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que 150 integrantes de torcidas organizadas do Fluminense foram detidos na tarde deste domingo (27), nos arredores do Maracanã, com drogas, granada caseira, balaclava, rojões, um soco inglês e protetores bucais para lutadores.

De acordo com a PM, os torcedores foram detidos no momento em que se encaminhavam para um setor destinado aos botafoguenses no Maracanã.

Ainda de acordo com a divulgação após a ação do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios), o caso corre no juizado especial do torcedor, o Jecrim, que fica dentro do estádio.