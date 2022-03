Mário Bittencourt abre olhão ao ver valor da ação na Justiça aumentar - Cléber Mendes

Publicado 28/03/2022 12:38

Rio - O presidente Mário Bittencourt deixou de viver um dos grandes momentos do Fluminense nos últimos anos. De acordo com a Rádio Globo, o mandatário deixou o Maracanã, no último domingo, durante o duelo contra o Botafogo, antes do gol de Germán Cano, aos 51 minutos do segundo tempo, que deu a classificação ao Tricolor para a final do Carioca.

Mário Bittencourt foi hostilizado pela torcida do Fluminense durante a partida. Ele e o técnico Abel Braga foram alvos de xingamentos da torcida, que não ficou nada feliz com o desempenho do time.

Agora, o Fluminense enfrentará o Flamengo na decisão do Carioca. O primeiro jogo das finais será na próxima quarta-feira, às 21h30. A volta, no próximo sábado, ainda não tem horário definido.