Luiz HenriqueMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/03/2022 15:23

No último domingo (27), o Fluminense entrou em campo desfalcado de peças importantes contra o Botafogo. Contudo, classificado para a final da competição, a expectativa do time é que Felipe Melo, Luiz Henrique e Nino se recuperem por completo e voltem a ser opções para o treinador Abel Braga, que falou sobre a situação dos atletas em coletiva de imprensa.

Felipe Melo tomou uma pancada no quadril no jogo de volta contra o Olimpia, pela Libertadores, e mostrou nas redes sociais o local da lesão roxo. O jogador iniciou a transição na semana passada e participou de treinos, mas ainda não estava pronto para encarar o Botafogo porque perdeu atividades durante a recuperação. Por isso, o atleta vem aprimorando a parte física.

Luiz Henrique, que sofreu trauma no tornozelo no primeiro jogo diante do Olimpia, pela Libertadores, está no fim da recuperação. O atacante voltou aos trabalhos no gramado no último sábado. Já Nino, foi a campo no jogo de ida contra o Botafogo, mas não atuou na partida de volta por sentir dores no adutor da coxa direita e foi poupado. O zagueiro treinou ao decorrer da semana, mas foi liberado da atividade de sábado.

O treinador Abel Braga afirmou que os treinos desta segunda e da próxima terça-feira no CT Carlos Castilho podem definir a participação ou não dos jogadores.

"O Luiz Henrique tentou treinar sábado, fez um teste na fisiologia, se sentiu bem, foi pro campo e não sentiu absolutamente nada. Tentamos colocá-lo no treino normal, e (a lesão) ainda incomodava um pouco. O Nino pensávamos que era um dor que ele costuma sentir e consegue superar, mas não é bem o local onde essas dores aparecem. O Felipe Melo já andou no treinamento essa semana, vai depender do departamento médico, saber como ele se sente", disse o técnico.

"Como eles não jogaram (no domingo), vão ter que participar dos treinos, para eles suportarem o jogo no aspecto físico. Mas vou continuar aguardando. Para mim seria ótimo, porque são jogadores que dão muito peso à equipe", completou.

Ainda sem saber todos os jogadores aptos, a disputa do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca será na quarta-feira (30), às 21h40, no Maracanã.