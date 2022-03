Marcos Felipe reconhece insatisfação dos torcedores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/03/2022 11:51

Rio - A classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca não impediu vaias e críticas dos torcedores. Salvo pelo gol de Germán Cano aos 52 minutos do segundo tempo e pela vantagem da vitória do jogo de ida, o clube foi derrotado pelo Botafogo com o placar de 2 a 1, no último domingo, no Maracanã. Contudo, o goleiro Marcos Felipe afirmou entender a insatisfação da torcida.

"Eles ainda estão chateados com a eliminação, na verdade todos nós. Queríamos dar essa alegria a eles de entrar na fase de grupos da Libertadores. A chave virou, a gente tinha esses dois clássicos. Entendemos a insatisfação. São torcedores, amam o clube e querem que a gente sempre jogue o melhor futebol. Respeitamos a opinião deles. Se vaiaram temos que trabalhar e buscar o nosso máximo.", avaliou.

O arqueiro também comentou as críticas feitas ao treinador Abel Braga e falou sobre como o grupo vê a atual relação da torcida com o time.

"Procuramos fazer aquilo que o professor Abel pede. Lógico que dentro do jogo temos que ter certa leitura. Temos jogadores experientes que têm essa leitura muito boa. Dentro da partida criamos uma estratégia dentro do que foi passado pelo Abel. A torcida quer sempre que o time jogue bem. Temos que respeitar. Eles pagam ingresso para ver um espetáculo. Tá do lado deles. Temos que examinar, ver o que pode melhorar. Estamos vulneráveis a erros, mas precisamos consertar", admitiu.

O Fluminense retorna a campo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, em jogo válido pela ida da final do Campeonato Carioca, às 21h40, no Maracanã.