Abel BragaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/03/2022 19:42

Rio - O Fluminense está na final do Carioca pelo terceiro ano seguido, porém, a classificação veio no fim do jogo com gol de Cano, que não evitou a derrota para o Botafogo. O técnico Abel Braga admitiu a atuação ruim da sua equipe e elogiou o rendimento do rival no clássico do Maracanã.

"O Botafogo veio com uma fome incrível, nos vimos perdidos. Nossa tomada de decisão foi muito ruim. No primeiro gol, a tomada de decisão foi na entrada da área do Botafogo. E o segundo, se parar pra pensar, tem muito a ver com o segundo gol do Olimpia", disse.

Abel Braga fez diversas alterações na sua equipe durante a partida, porém, as mudanças não foram suficiente para melhorar o rendimento do time. O técnico admitiu que o Fluminense foi acuado pelo rival.

"Hoje (o rendimento) não cresceu nada (após as substituições). Jogamos muito para trás. Não demos opção para quem tinha a bola. A pegada do Botafogo não deixou a gente ter essa tomada de decisão mais correta", disse.