Publicado 28/03/2022 19:00 | Atualizado 28/03/2022 19:03

Rio - O Fluminense terá uma importante mudança para a final do Campeonato Carioca, que será realizada na quarta-feira (30) e no sábado (02), contra o Flamengo. O goleiro Marcos Felipe, que vinha sido escolhido para atuar nos jogos do Campeonato Carioca e no Brasileirão, perderá a sua vaga para Fábio, que costumava atuar apenas nas partidas da Copa Libertadores da América. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, a decisão partiu do preparador de goleiros do Tricolor, André Carvalho, que não deixou claro o motivo da mudança.

Vale lembrar que Marcos Felipe foi titular em todos os clássicos da temporada, e sofreu apenas três gols nestes confrontos. O aproveitamento do Tricolor com o camisa um em campo em clássicos é de 75%. Pegando apenas as estatísticas de duelos contra o Flamengo, o número sobe para 76,2%.

Marcos Felipe e Fábio com o preparador de goleiros André Carvalho (de boné) Divulgação/Fluminense F.C.

Como dito anteriormente, Flamengo e Fluminense disputarão os dois jogos da final do Campeonato Carioca. O primeiro confronto está marcado para a próxima quarta-feira (30), às 21h40 (horário de Brasília), no Maracanã, com mando de campo da equipe Rubro-Negra. O duelo de volta será no sábado (02), às 18h, também no Maracanã, mas com mando do Clube das Laranjeiras.