Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 29/03/2022 16:47

Rio - A venda de Luiz Henrique tem chances de não ser a única realizada nesta temporada pelo Fluminense. Além do atacante, o meio-campista Alexsander, de 18 anos, despertou o interesse do Sporting e Benfica, ambos de Portugal. A informação é do portal "NETFLU".

Alexsander - meia do Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Desde 2020, o jogador tem sido observado pelo mercado internacional, após conquistar o título do Campeonato Brasileiro sub-17. No caso do Sporting, a oferta pode ser encaminhada em breve.

Recentemente, Alexsander foi convocado para a disputa de amistosos com a seleção sub-20 na Bahia. A tendência é de que esteja em campo nesta terça-feira, contra o Vitória, às 16h, no Barradão. Apesar de não ter tido ainda espaço no elenco profissional do Fluminense, o jogador tem sido monitorado pelos portugueses. No ano passado, o meia renovou o seu contrato até março de 2026.