Rio - A pré-venda de Luiz Henrique segue causando polêmica no Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu" não foi apenas os torcedores comuns que ficaram incomodados com a futura saída do atacante. Um grupo de conselheiros discute a criação de um requerimento pedindo que presidente Mário Bittencourt vá até ao Conselho Deliberativo (CDel) para explicar com mais detalhes a negociação.

Segundo o portal, a iniciativa envolve inclusive apoiadores do atual mandatário. Além disso da transferência, os conselheiros também querem entender qual seria a real situação financeira do clube. Para seguirem adiante com a ideia, eles precisam de ao menos 30 assinaturas de membros da mesa. Caso consigam, o presidente ou alguém eleito por ele para representá-lo teria de prestar esclarecimentos em reunião no Salão Nobre das Laranjeiras.

A operação envolvendo a venda de Luiz Henrique ao Real Betis irá render de forma garantida cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões). O valor poderá chegar a 13 milhões de euros (cerca de R$ 68 milhões). O Tricolor irá manter 15% dos direitos do jovem.