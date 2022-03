Presidente do Fluminense Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente do Fluminense Mário Bittencourt

Publicado 29/03/2022 13:10

Rio - O Fluminense tentará evitar na final do Carioca o terceiro vice seguido para o Flamengo e também o tetra inédito para o rival. Além de tudo isso, os jogadores do Tricolor ainda terão um incentivo financeiro extra para trazer a taça e encerrar o jejum de dez anos sem título do Estadual.

De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria do Fluminense irá pagar o velho conhecido "bicho" em caso de conquista contra o maior rival. Além disso, o Tricolor prometeu quitar o valor pendente da premiação pelo título da Taça Guanabara e também pela classificação à terceira fase da pré-Libertadores.

Após um começo de temporada excelente, com direito a 12 vitórias seguidas, o Fluminense chega à final do Carioca em meio a uma instabilidade. O Tricolor venceu apenas uma das últimas quatro partidas na temporada. Entre elas a trágica eliminação para o Olimpia na disputa da pré-Libertadores.