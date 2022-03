John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense. O atacante John Kennedy, de 19 anos, voltou a participar de atividade com os profissionais do clube carioca na última terça-feira. O jovem sofreu uma fratura no pé, durante as suas férias.

John Kennedy teve que se submeter a uma operação para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito. O jogador se lesionou durante a férias, que ele teve direito após disputar a Copa São Paulo de Juniores, em uma "pelada" em uma comunidade do Rio de Janeiro.

Considerado uma das maiores promessas da base do Fluminense, John Kennedy ainda não decolou como profissional. O seu melhor momento na equipe de cima do Tricolor aconteceu no ano passado, quando ele marcou dois gols na vitória do clube das Laranjeiras sobre o Flamengo por 3 a 1 no segundo turno do Brasileiro.