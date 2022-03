Conselho Deliberativo do Fluminense aprova os novos uniformes - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Conselho Deliberativo do Fluminense aprova os novos uniformesFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/03/2022 21:07

Rio - Em reunião presencial realizada na noite desta terça-feira, no Salão Nobre de Laranjeiras, o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade os uniformes para a temporada 2022. A linha será a terceira lançada pela Umbro. As camisas ficaram disponíveis para apreciação dos conselheiros antes do encontro.



Foram expostos três uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca, além de uma camisa comemorativa pelos 120 anos do clube, celebrados no próximo dia 21 de julho de 2022. O lançamento do primeiro uniforme acontecerá em abril, enquanto o branco está previsto para ser divulgado em maio. Já o uniforme especial, nas cores cinza e branca, está programado para ser lançado em julho, mês de aniversário do clube.

Este será o terceiro lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro. A parceria foi firmada em dezembro de 2019 e tem duração de três anos. A troca foi feita após diversos problemas de distribuição do clube com a Dryworld e Under Armour. A empresa canadense vem sendo alvo de disputa judicial com o Flu e a americana retirou seus investimentos no futebol.