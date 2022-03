Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 29/03/2022 19:21

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia na véspera de iniciar a decisão do Campeonato Carioca. O clube efetuou, nesta terça-feira, o pagamento da folha salarial de fevereiro, que venceu no quinto dia útil de março, a jogadores e funcionários. Dois terços do 13º que deveriam ser pagos ainda em 2021 seguem em aberto.



Essa era uma das pendências do clube nos últimos tempos e uma das coisas que justificou a negociação de Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha. O garoto foi liberado por 9 milhões de euros (R$ 48,7 milhões), com variáveis de metas de mais 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões). O clube também aguarda os valores por ter disputado a segunda e terceira fase da Libertadores.

O Tricolor quase se encaminhava para os dois meses de atraso, já que os valores referentes a março vencem no próximo dia 7 de abril. Os direitos de imagem dos jogadores ainda seguem em aberto. Nos últimos meses, o Fluminense vinha tendo sucesso em manter em dia os salários, no máximo com pouco tempo de atraso.

O pagamento dá um ânimo a mais ao Flu, que entra em campo nesta quarta-feira pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O jogo será às 21h40, no Maracanã. A volta é no sábado, às 18h.