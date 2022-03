Felipe Melo - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 30/03/2022

Rio - Em terceira final de Carioca consecutiva, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã, pelo jogo de ida da decisão. Enquanto o Rubro-Negro faz força tarefa e fretou voo para contar com as presenças de Isla e de Arrascaeta, o Tricolor deve apostar na titularidade de jogadores que já levaram a melhor sobre o maior rival em decisões.

Provável mudança na escalação em relação a semifinal contra o Botafogo, o goleiro Fábio, de 41 anos, guarda na memória uma recordação favorável da última final que disputou contra o Flamengo. Defendendo o Cruzeiro, ele se sagrou campeão da Copa do Brasil sobre o Rubro-Negro, após disputa de pênaltis.

Além dele, Felipe Melo e Willian Bigode vem de uma recordação recente bastante favorável contra o rival. Na última Libertadores, os dois veteranos faziam parte do elenco do Palmeiras, que derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai.

O Fluminense vai em busca do seu 32º título do Carioca, tenta quebrar um jejum de dez anos e evitar o inédito tetra do rival. Nas últimas duas decisões do Estadual, o Rubro-Negro levou a melhor e foi campeão.