Treino do Fluminense 26/03/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 26/03/2022 - CTCC - Abel Braga Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 30/03/2022 20:53 | Atualizado 30/03/2022 20:53

Rio - O Fluminense está preparado para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (30), às 21h40, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga decidiu a equipe tricolor que irá enfrentar o Rubro-negro. Sem Fred, após ser expulso na semifinal contra o Botafogo, o time conta com o retorno de Felipe Melo e presença de Ganso no meio-campo.

Escalação do Fluminense na final do Carioca de 2022 Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio; Calegari, Manoel, Felipe Melo, David Braz e Cris Silva; André, Yago Felipe e Ganso; Willian Bigode e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.

Reservas do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, Wellington, Pineida, Nonato, Nathan, Jhon Arias, David Duarte, Matheus Martins, Martinelli e Caio Paulista.