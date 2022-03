Fred - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

FredFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/03/2022 18:39

Rio - O Fluminense não poderá contar com o atacante Fred, suspenso, na primeira partida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã. Para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, a ausência do camisa 9 pode ser boa para o Tricolor, já que Cano vive uma fase melhor.

“Para o bem do futebol o Fred não joga hoje, ele tá suspenso. Graças a Deus ele não joga hoje”, disse Sormani, que foi questionado pelos colegas sobre o fato de Fred ser um jogador decisivo.

“E o Cano não é? (decisivo) Ele tem feito todos os gols. O Fred ausente, a chance de ter bagunça no jogo diminui muito. E tecnicamente ele não é melhor que o Cano. Não vai fazer falta nenhuma”, completou o jornalista.

Aos 38 anos, Fred vive os momentos finais de sua carreira. Maior artilheiro do Fluminense no século XXI e multicampeão pelo clube, é considerado um dos maiores ídolos da história tricolor.