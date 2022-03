Grêmio acerta contratação de atacante do Fluminense | Fluminense | O Dia

Gabriel Teixeira - Fluminense - Lucas Merçon/fluminense

Publicado 30/03/2022 19:50

Rio - O atacante Gabriel Teixeira está de saída do Fluminense. Nesta quarta-feira, o Grêmio acertou a contratação do jogador por empréstimo até o fim do ano. O interesse do time gaúcho no atleta foi divulgado pela Rádio Guaíba e o desfecho positivo da negociação pela Rádio Globo.

A chegada de Gabriel ao Grêmio é um pedido do técnico Roger Machado, que trabalhou com ele em sua passagem pelo Fluminense, em 2021. O jogador é aguardado em Porto Alegre já nesta quinta-feira para realizar exames e assinar contrato.

Revelado pelo Fluminense, Biel, de 21 anos, disputou 47 partidas pelo time profissional e marcou cinco gols.