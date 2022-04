Técnico Abel Braga - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/03/2022 18:08

Rio - O técnico Abel Braga terá à disposição o retorno de Luiz Henrique neste sábado, contra o Flamengo, às 18h, pelo jogo da volta na final do Campeonato Carioca. Na última quarta-feira (30) o Fluminense abriu uma boa vantagem após vencer a partida por 2 a 0, no Maracanã. A informação é do portal "NETFLU".

O atacante estava na fase de transição e ficou fora da primeira partida da final. Ainda de acordo com o portal, a escalação de Luiz Henrique depende apenas do técnico Abel Braga. Na última terça-feira, o jogador reapareceu no gramado do CT Carlos Castilho e precisa voltar a ter ritmo de jogo.

A lesão de Luiz Henrique tirou o atacante das duas partidas da semifinal contra o Botafogo, quando ainda se recuperava de dores, e permaneceu no departamento médico do Fluminense, após sofrer uma pancada no tornozelo contra o Olimpia, pela partida de ida da Libertadores.