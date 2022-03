Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel BragaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 31/03/2022 17:26

Rio - Após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, pelo confronto de ida da final do Campeonato Carioca, o técnico do Fluminense, Abel Braga, foi questionado sobre o retorno dos atletas que não puderam atuar no primeiro jogo, seja por suspensão ou por lesões: Fred, Luiz Henrique e Nino. Segundo o treinador, nenhuma mudança na postura de sua equipe deve ser feita. Ou seja, o Clube das Laranjeiras seguirá mantendo o bloqueio defensivo para o segundo jogo da decisão.

"Vamos ver agora. O próximo jogo é outra história. Para nós tem que começar 0 a 0. Não adianta pensar em vantagem. Tem sido assim. Quando eu estava aqui, quando não estava. As vitórias do Fluminense têm sido assim: o Flamengo tem sempre a bola, daqui a pouco começa a se projetar demais e a gente escapa uma, duas, e marca. E isso vai continuar. Vou falar que vou mudar para o próximo jogo? Vou mudar nada. Os nomes, eu não sei, eu vou ter, provavelmente, o Nino, voltando, Luiz Henrique, já é um peso. Então vamos aguardar", disse Abel Braga.

Flamengo e Fluminense decidirão o título do Campeonato Carioca no próximo sábado (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O Tricolor poderá perder o jogo por até um gol de diferença, que mesmo assim será o campeão do Estadual. Caso o Rubro-Negro venca por dois gols de diferença, a partida será decidida nos pênaltis.