Braziline lança peça e homenageia Fred, do FluminenseFoto: Divulgação/Braziline

Publicado 01/04/2022 17:26

Rio - A Braziline presenteia a torcida do Fluminense com uma linda homenagem a um dos maiores nomes da história do clube, o atacante Fred. Licenciada de produtos oficiais do Tricolor, a empresa celebra o jogador com uma camisa especial, lançada oficialmente nesta quinta-feira, dia 31. A peça está à venda nas lojas oficiais do clube e parceiras, e também por meio do sitelojabraziline.com.br.

A camisa é tricolor, ao estilo tradicional do uniforme do Fluminense, e tem a assinatura do artilheiro em bordado, com o número 9 nas costas. Em cima da numeração, um ícone relembrando o movimento do voleio que Fred usou para marcar contra o Flamengo pelo Brasileiro de 2012, apontado pelo próprio jogador como o gol mais marcante da carreira.

Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense com 197 gols, o maior do clube no século XXI. Com a camisa tricolor, ele foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012. Na última conquista, terminou ainda como artilheiro da competição com 20 gols. Naquele ano, meses antes, o atacante também celebrou o título carioca. Fred foi ainda artilheiro do Brasileiro de 2014 pelo Fluminense.

Os números e os feitos de Fred pelo clube tricolor impressionam. Ele é o maior artilheiro do clube no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, motivos de sobra para a homenagem da Braziline.

“O Fred é um dos maiores nomes da história do Fluminense, já queríamos eterniza-lo em um produto único há um bom tempo, e finalmente o momento chegou”, comemora a gerente de marketing da empresa, Priscila Ellery.