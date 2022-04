Abel Braga - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 01/04/2022

Rio - O Fluminense realizou nesta sexta-feira o seu último treino antes do segundo jogo da final contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. E novamente, o zagueiro Nino e o atacante Luiz Henrique participaram das atividades. Os dois terão condições de encarar o Rubro-Negro no duelo de sábado no Maracanã.

Nino e Luiz Henrique não atuaram nos últimos dois jogos do Fluminense. O zagueiro por uma lesão muscular, enquanto o atacante devido a um trauma na região do tornozelo. Apesar do retorno dos dois titulares, Abel deverá manter a equipe que iniciou o clássico contra o Flamengo na última quarta.

Além deles, Fred também estará à disposição. Expulso contra o Botafogo, o centroavante cumpriu suspensão e também deverá ser opção no banco de reservas. O Fluminense deverá entrar em campo com: Fábio, Calegari, Manoel, David Braz e Cris Silva; André, Felipe Melo, Yago Felipe e Ganso; Willian Bigode e Germán Cano.

Para ser campeão do Carioca e quebrar um jejum de dez anos, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para o Flamengo. O Rubro-Negro tenta ser tetracampeão estadual pela primeira vez na história e precisará vencer por três gols de vantagem. Em caso de vitória do clube da Gávea por 2 a 0 a decisão será nos pênaltis.