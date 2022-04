Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 01/04/2022 10:00

Rio - O Fluminense acertou a transferência de Luiz Henrique para o Real Betis em fevereiro. No acordo com o clube espanhol, o Tricolor esperava receber a primeira parcela da venda neste mês. Porém, de acordo com o portal "NetFlu", a verba acabou não chegando ao clube carioca.

Segundo o site não existe tanta preocupação e a parcela deverá cair em breve no Tricolor. A transferência envolvendo a ida de Luiz Henrique para o Betis renderá 9 milhões de euros (R$ 50,4 milhões na cotação atual) ao Fluminense. Porém, com metas, o valor poderá chegar a 13 milhões de euros (R$ 72,9 milhões). O clube carioca irá manter 15% do jovem.

A primeira parcela da venda de Luiz Henrique seria utilizada pelo Fluminense para pagar algumas dívidas. O Tricolor quitou nesta semana o salário de fevereiro do elenco que estava atrasado. O clube carioca ainda precisa colocar em dias as premiações do título da Taça Guanabara e da segunda fase da pré-Libertadores.