Torcida do Fluminense . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Mercon/Fluminense

Torcida do Fluminense . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 01/04/2022 19:45

Rio - Depois de ter os ingressos esgotados para a final do Carioca, no sábado, o Fluminense informou que irá disponibilizar 240 bilhetes para a venda novamente. Nesta sexta-feira, o clube detectou compras suspeitas no Portal do Sócio, feita por 60 matrículas associadas, que provavelmente seriam comercializadas. Assim, as entradas foram canceladas e devolvidas à plataforma e estão disponíveis para venda.



No comunicado, o clube ainda advertiu que a compra com cambistas pode provocar a perda do ingresso por fraude ou cancelamento. No jogo de ida, que terminou com vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, a torcida do Flu teve dificuldades para comprar os bilhetes. Empolgados pela vantagem, os tricolores esgotaram as entradas para a decisão em um dia.

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 18h, no Maracanã, para decidir qual dos times levantará a taça do Carioca 2022. A partida será transmitida pela TV aberta e pay-per-view.