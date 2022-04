Fluminense celebrou desempenho do programa de sócio-torcedor em março - Divulgação/Fluminense

Fluminense celebrou desempenho do programa de sócio-torcedor em marçoDivulgação/Fluminense

Publicado 02/04/2022 16:15

Antes de ser eliminado na Libertadores, o Fluminense conseguiu aproveitar a competição e o bom momento do time para impulsionar seu programa de sócio-torcedor, batendo recorde de arrecadação em um mesmo mês. O clube divulgou que somou mais de R$ 2 milhões em março, com o maior ticket médio desde o seu lançamento (R$ 36).



Antes, o recorde tricolor havia sido em dezembro de 2021, com R$ 1,4 milhão de arrecadação. Resta saber qual será o desempenho do sócio-torcedor do Fluminense a partir de agora, sem a Libertadores.



A competição foi o principal, fator para o recorde, tanto que o duelo com o Olimpia-PAR no Nilton Santos, pela terceira fase da Libertadores, conseguiu outra marca relevante para o programa. Foram 15.595 check-ins de sócios-torcedores, ou seja, quase metade do público presente no estádio, uma ocupação de 49% do púbico presente (31.799).



Ainda segundo o clube, , pela primeira vez um setor inteiro do estádio foi preenchido através de check-ins. Antes, o recorde havia sido na última rodada do Brasileiro de 2021, contra a Chapecoense, com 14.352 ingressos adquiridos por sócios.