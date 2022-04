Germán Cano caiu nas graças da torcida do Fluminense com os gols marcados - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 03/04/2022 16:29

Germán Cano chegou ao Fluminense nesta temporada para revezar com Fred, ídolo do clube e que irá se aposentar. Reserva no início, o atacante argentino aproveitou a lesão do companheiro para se firmar no time e coroou a oportunidade tornando-se o herói da conquista do Campeonato Carioca, fazendo os três gols nos dois confrontos contra o Flamengo. Após passagem pelo Vasco, onde chegou a ouvir que falhava nos momentos decisivos, Cano caiu nas graças da torcida tricolor de vez e repete o sucesso de outros centroavantes nos últimos cinco anos.

"O sentimento é muito bom. Sou grato pela recepção da torcida no início da temporada. Sempre acreditei no meu trabalho, dos companheiros e do corpo técnico. Estou muito feliz porque tinha tempo que o Fluminense não levantava essa taça. Agora é celebrar com a nossa torcida", afirmou.



Cano tem um exemplo no próprio elenco de como um centroavante tem tudo para se destacar no Fluminense. Fred tornou-se o segundo maior goleador do clube nesta nova passagem e se destacou, fazendo 20 gols, em 2021, assim como aconteceu com Evanilson (8 gols em seis meses em 2020), Pedro (19 em 2018) e Henrique Dourado (32 em 2017).



A diferença é que o argentino, que já tornou popular a comemoração fazendo o 'L', em homenagem ao filho Lorenzo, foi campeão. Mas Cano não quer parar por aí. Depois do Carioca, terá pela frente as Copas Sul-Americana e do Brasil, além do Brasileiro, para aumentar os seus 10 gols e - quem sabe as conquistas? - na temporada.

"O grupo é muito bom. Temos muitas competições para disputar e buscar ganhar mais títulos. Seguiremos trabalhando para dar mais alegrias à torcida", afirma.