Fred comemora mais um título pelo Fluminense ao lado de Abel Braga - Mailson Santana/Fluminense

Fred comemora mais um título pelo Fluminense ao lado de Abel BragaMailson Santana/Fluminense

Publicado 03/04/2022 13:03

Abel Braga nunca escondeu o carinho que tem pelo Fluminense, clube onde começou a carreira de jogador e que protagonizou grandes momentos como treinador. Campeão mais uma vez, o treinador tornou-se o responsável pelos últimos três estaduais do Tricolor, ampliando ainda mais a sua lista de troféus neste século.

Em sua quarta passagem pelo Fluminense, Abelão é o responsável por acabar com o longo jejum de 10 anos sem o Campeonato Carioca. A última vez, em 2012, ele mesmo era o treinador e ainda viria a ganhar o Brasileirão, última conquista relevante do Tricolor, que no período só levou a Primeira Liga.



Abel já havia batido na trave em 2017, quando levou o Fluminense de volta à final, mas perdeu para o Flamengo. E, em 2012, ele também foi o responsável por encerrar um jejum de quase sete anos sem o Carioca. Coincidentemente, o título de 2005 também foi sob seu comando.



Ou seja, dos quatro títulos estaduais do Tricolor no século, Abelão só não estava presente em 2022. O treinador ainda conquistou três vezes a Taça Guanabara (2012, 2017 e 2022), e duas a Taça Rio (2005 e 2018).



"Aqui tudo começou para mim. Não sou e nem quero ser unanimidade, isso não existe em lugar nenhum, mas tenho certeza de que a torcida do Fluminense gosta muito de mim, da mesma maneira que os amo", afirmou o treinador.