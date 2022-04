Fred comemora mais um título pelo Fluminense ao lado de Abel Braga - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 03/04/2022 11:44 | Atualizado 03/04/2022 13:57

Fred esteve presente nas últimas grandes conquistas do Fluminense, como os Brasileiros de 2010 e 2012, além dos Cariocas de 2012 e 2022. Apesar do currículo, o camisa 9 pôde enfim comemorar um título no Maracanã pelo Tricolor, já que o estádio estava fechado para reforma no período em que foi campeão outras vezes. E justamente no ano em que irá se aposentar, conseguiu mais essa alegria onde é ídolo da torcida.

"É um ano especial para mim. Faltam poucos dias para acabar a minha carreira. Terminar com um título é especial. Tenho tudo planejado com a minha família e estou 100% realizado. Só tenho a agradecer a esse clube nesses 12 anos em que eles estão me aturando. Se tivesse como escolher o momento desse fim, seria com um titulo", afirmou.



Aos 38 anos e sem conseguir apresentar um bom futebol nesta temporada, o centroavante tem contrato até o meio do ano e tem dois caminhos a seguir: a aposentaria com o título carioca ou renovar até dezembro. Pelo discurso, a primeira opção não está tão distante.



Único jogador presente nos dois últimos títulos do Carioca pelo Fluminense, em 2012 e 2022, Fred reeditou a dupla de sucesso com Abel Braga, com quem conquistou também um Brasileiro. E exaltou o amigo.



" O Abel é um guerreiro. Se bobear, o primeiro título dele deve ter 40, 35 anos. E ele está ganhando até hoje. É um cara merecedor, ele e a comissão toda. Tem uma história de vida, de identificação. O sangue dele é tricolor", elogiou.