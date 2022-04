Felipe Melo, volante do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 03/04/2022 12:31

Rio - Neste sábado, o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca 2022. Ao vencer o Flamengo por 3 a 1, no placar acumulado, o Tricolor chegou ao 34° título estadual de sua história. Após a partida, Felipe Melo revelou o sentimento de levantar mais uma taça no Maracanã diante da família, que torce para o clube. Mesmo sem atuar na partida por uma lesão, o zagueiro vibrou ao lado dos companheiros e ressaltou o orgulho de fazer parte do elenco.



"Estou radiante, super feliz e grato. Orei bastante ao vir para o Fluminense e Deus abriu essa porta para mim. Estar dentro do estádio em que eu cresci, e que tive a oportunidade de levantar uma Libertadores também, junto com a minha família e os deixando orgulhosos... é muito importante. Sobre o comprometimento, é o mínimo que um atleta tem que fazer", disse o atleta.

Felipe Melo relembrou a lesão que sofreu no jogo de ida contra o Flamengo, mas disse que espera estar de volta em menos de um mês.

"Infelizmente, não pude jogar esse jogo. Com cinco minutos do último jogo eu rompi o meu menisco, e vou operar semana que vem. Mas dos males o menor, porque ganhamos aquele. Em 20 dias estarei de volta, se Deus quiser, para fazer parte desse Time de Guerreiros tão maravilhoso e que tenho imensa gratidão por fazer parte", finalizou.