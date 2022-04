Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/04/2022 14:31 | Atualizado 04/04/2022 14:38

Rio - A chegada do técnico Abel Braga não se tornou mais uma chance para Caio Paulista voltar a ter uma boa fase pelo Fluminense. O atacante de 23 anos perdeu espaço sob o comando do treinador no início desta temporada. Por outro lado, recebeu uma sondagem do Avaí, onde despertou o interesse do clube carioca, em 2020. A informação é do portal "NETFLU".

Curitiba, PR - Brasil - 17/10/2021 - Arena da Baixada - Caio Paulista Campeonato Brasileiro. 27ª Rodada. Jogo Fluminense x Athletico-PR. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Em 2020, Caio Paulista foi contratado pelo Fluminense por empréstimo, e teve o seu passe adquirido em definitivo no ano passado, por R$ 7,9 milhões, com contrato até 2026. No entanto, o jogador passou por uma má fase e perdeu espaço após a chegada de Abel Braga.

A intenção do Avaí é de acertar um contrato por empréstimo com o atacante. Pelo Fluminense, Caio Paulista disputa a posição com Fred, Germán Cano, Willian Bigode, Luiz Henrique, John Kennedy e Matheus Martins.