Abel Braga

Publicado 04/04/2022 13:43

Rio - Segundo técnico com mais partidas pelo Fluminense, Abel Braga conquistou mais uma marca ao ser campeão do Carioca de 2022 pelo clube carioca. O técnico se tornou o único na história do Tricolor a conquistar títulos em três décadas diferentes sob o comando do clube das Laranjeiras.

Abel já era juntamente com o inglês Charlie Williams e com o lendário Zezé Moreira detentor da façanha de ter conquistado títulos pelo Flu em duas décadas diferentes. O atual comandante do Fluminense tinha conquistado o Estadual de 2005 e o de 2012 e o Brasileiro do mesmo ano pelo Tricolor. Enquanto isso, o britânico.

O britânico foi campeão estadual em 1911 e depois em 1924. Já Zezé Moreira havia sido campeão carioca em 1951 em 1959, além do título do Rio-São Paulo conquistado pelo Fluminense em 1960.

Como técnico do Fluminense, Abel conquistou três Cariocas: 2005, 2012 e 2022 e um Brasileiro em 2012. No entanto, o treinador também foi atleta do Tricolor e foi campeão estadual em três vezes: 1971, 1973 e 1975.