Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Germán CanoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/04/2022 15:57

Rio - Germán Cano, dono dos três gols do Fluminense nos jogos da final do Campeonato Carioca e que garantiram o título Tricolor diante do Flamengo, no último sábado, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, no CT Carlos Castilho. O dono do "L" se mostrou confiante para mais triunfos ao decorrer da temporada.

Eliminado na pré-Libertadores, o atacante argentino quer que o clube vire a página, aprenda com os erros da derrota no jogo contra o Olimpia e consiga ir em busca do título da Sul-Americana, competição que o Fluminense faz estreia diante do Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira, às 19h15, no Maracanã.

"Eu acho que o Fluminense pode chegar muito longe (na Copa Sul-Americana). O time está trabalhando para continuar ganhando. Estamos trabalhando para montar o time que vai na quarta-feira. Agora que ganhamos esta taça tão importante, sobretudo, na confiança. Perdemos (a confiança) depois desse jogo contra o Olimpia. Agora retomamos isso. Serviu a experiência, para não fazermos a mesma coisa na Sul-Americana. O time está com muita confiança. Acho que o Fluminense vai brigar muito na Sul-Americana, porque queremos esta taça também."

Cano reforçou outras competições como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e afirmou que o clube tricolor tem potencial para levantar mais troféus.

"Para frente temos muitas competições, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, vamos enfrentar todas elas da melhor maneira possível. Temos um time muito bom para conquistar mais taça, a equipe está ligada para brigar por tudo e acho que seria muito bom conquistar as coisas que sonhamos. O momento agora é trabalhar, continuar ligado no nosso trabalho, nosso time que é muito bom e pode conquistar muitas coisas esse ano."

O argentino também falou sobre o acolhimento dos torcedores tricolores, que já se acostumaram a fazer o "L" com os dedos, símbolo que o atacante faz quando marca gols em homenagem ao filho Lorenzo.

"Cada vez que eu faço o "L" é um momento único e inexplicável, só se vive, não tem explicação. Eu estou muito feliz em poder continuar fazendo isso, trabalhar para mim, para o time, esse momento é muito especial. O ambiente aqui com nossos companheiros, presidente, diretoria, é muito especial porque o apoio que recebemos deles é muito importante, independente se o time perde ou ganha, sempre estão apoiando, e para mim é muito importante isso, sobretudo para os mais jovens.", disse antes de completar:

"O ambiente é especial, eu não tenho que falar isso porque as imagens falam por si. O momento é único, especial. Nem sempre se vive isso e agora que eu posso levantar essa taça é muito importante. E agora é continuar fazendo história aqui no Fluminense.", concluiu.