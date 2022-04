Fluminense comemora título do Carioca - Lenardo Brasil / Fluminense

Publicado 04/04/2022 15:00

Rio - Campeão do Carioca, o Fluminense precisará pagar ao elenco a premiação prometida pela conquista, porém, a previsão para o bônus está indefinida. Isso, porque o Tricolor espera receber a primeira parcela da venda de Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha. As informações são do portal "NetFlu".

O clube das Laranjeiras esperava receber esta verba no mês passado. Porém, o clube espanhol não depositou o valor e com isso, o Fluminense teve problemas para pagar o salário dos jogadores, além de uma parcela da dívida envolvendo os ex-meias do Tricolor Sornoza e Orejuela junto ao Independiente De Valle, do Equador.

O acordo envolvendo Luiz Henrique, Betis e Fluminense vai render nove milhões de euros ao clube carioca (cerca de R$ 45 milhões). O Tricolor poderá ampliar esse valor com bônus para 13 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões). O clube das Laranjeiras irá manter 15% dos direitos do jovem.