Abel orienta os jogadores - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/04/2022 13:31

Rio - Sob o comando de Abel Braga, o Fluminense bateu o Flamengo e quebrou um jejum de dez anos sem ser campeão do Carioca. Porém, nesta quarta-feira, os jogadores tricolores precisaram dar um tempo na comemoração para iniciar uma disputa importantíssima em busca de um desafio ainda maior: buscar o título da Sul-Americana.

Em 120 anos de história, o clube das Laranjeiras jamais conquistou um título sul-americano. O clube é o único entre os 12 principais do futebol brasileiro que nunca levantou um troféu oficial organizado pela Conmebol. A busca pela taça em 2022 se inicia contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, nesta quarta, no Maracanã.

A disputa da Sul-Americana não estava nos planos do Fluminense na temporada. O Tricolor acabou sendo eliminado de forma precoce na pré-Libertadores para o Olimpia, o que acabou frustrando os torcedores. Porém, a conquista do Carioca, além da montagem de um elenco qualificado, dão ao clube das Laranjeiras um certo favoritismo na competição internacional.

O Fluminense já chegou muito perto de conquistar o torneio em 2009. Naquele ano, em que a equipe comandada por Cuca conseguiu uma arrancada incrível e evitou o rebaixamento para a Série B, o Tricolor acabou sendo derrotado na decisão pela LDU, algoz da Libertadores, no ano anterior, novamente no Maracanã.

Na fase de grupos, o Fluminense terá pela frente além do clube boliviano, o Unión de Santa Fe, da Argentina, e o Junior Barranquilla, da Colômbia, que o clube carioca encarou na Libertadores de 2021. Na Sul-Americana, apenas o primeiro de cada chave se classifica para as oitavas de final do torneio.