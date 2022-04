Rio,02/04/2022-MARACANA, Final do Camponato Carioca, jogo 2, Fluminense x Flamengo.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/04/2022 17:05

Rio - Embalado pelo bom momento após a conquista do Campeonato Carioca sobre o Flamengo, o Fluminense decidiu se aproximar ainda mais de sua torcida. O Tricolor fará um treino aberto nas Laranjeiras antes da estreia no Brasileirão contra o Santos, no próximo domingo. A informação é da Rádio Globo.

Segundo o veículo, o treino aberto deve acontecer na próxima sexta-feira, véspera do duelo contra o time paulista. O Tricolor ainda estuda o melhor horário.

A diretoria do Fluminense começou a estudar a possibilidade de abrir os portões na última segunda-feira. Uma nova reunião nesta terça deve definir os últimos detalhes para oficializar o evento.