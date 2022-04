Gabriel Teixeira - Fluminense - Lucas Merçon/fluminense

Publicado 05/04/2022 11:28

Após ser indicado por Roger Machado, o Grêmio anunciou, nesta terça-feira (5), a contratação por empréstimo do atacante Gabriel Teixeira, do Fluminense. Oitavo reforço do clube sulista, o jogador tem vínculo até o fim desta temporada e atuará na Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de acertar com o Grêmio, o meia-atacante também foi mira do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. O time estrangeiro é comandado por Odair Hellmann, que teve passagem pelo Fluminense e foi indicação do técnico.

Para Roger Machado, Gabriel Teixeira será alternativa ofensiva para o time, visando a velocidade e o drible do jogador, que foram os principais argumentos para o investimento. Contudo, ele passa a disputar posição com Jaminton Campaz, Janderson, Ferreira e Elias Manoel.

Aos 21 anos, o jogador estava como reserva do clube carioca e foi criticado por perder um gol na partida em que o Fluminense foi eliminado na terceira fase da Libertadores, contra o Olimpia, do Paraguai.