Presidente do Fluminense, Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 05/04/2022 09:00

Rio - O meia-atacante Gabriel Teixeira está bem perto de ser emprestado ao Grêmio. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o clube gaúcho irá desembolsar uma verba em dinheiro para contratar o jovem, de 21 anos, que pertence ao Fluminense.

Além disso, o Tricolor dos Pampas irá bancar os salários do jogador. Gabriel Teixeira irá viajar para Porto Alegre até a próxima quarta-feira e irá assinar contrato. O Bahia tentou atravessar o negócio, mas o clube de Porto Alegre acabou levando a melhor.

Gabriel Teixeira se profissionalizou no ano passado e teve o seu melhor momento no Fluminense sob o comando de Roger Machado. No clube carioca, o jogador ficou marcado por alguns gols perdidos em momentos decisivos como na eliminação para o Barcelona, de Guayaquil, no ano passado no Maracanã e para o Olimpia, este ano, no Paraguai. Ambas pela Libertadores.