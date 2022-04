Fim do jejum de títulos: torcida tricolor faz a festa no Maracanã - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/04/2022 17:34

Após ser condenado a pagar R$50 mil por gritos homofóbicos contra o Internacional, na 35ª rodada do Brasileiro 2021, o Fluminense terá o seu recurso do caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi sentenciado em janeiro deste ano, mas pediu revisão e agora o caso será avaliado na última instância. A audiência ocorre nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, a partir das 10h.



Na partida, que aconteceu no Maracanã, o Fluminense feriu o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que proíbe a prática de "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". Na súmula do jogo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima descreveu a situação.



"Informo que aos 40 e 47 minutos do segundo tempo da partida, por alguns segundos a torcida do Fluminense entoou de forma rápida o canto (por duas vezes em cada momento): "arerê gaúcho da o cú e fala tchê". o fato foi informado ao 4º árbitro sr. Felipe da Silva Gonçalves Paludo pelo delegado da partida sr. Marcelo Carlos Nascimento Viana e por ter cessado o canto de maneira rápida em um curto espaço de tempo, não houve necessidade de paralisar a partida, pois os cânticos não foram mais percebidos após o telão do estádio e o sistema de som solicitarem aos torcedores para que não entoassem cantos homofóbicos", escreveu.



O Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Oriente Petrolero-BOL. A partida acontecerá no Maracanã e é válida pela estreia do Tricolor na fase de grupos da Sul-Americana.