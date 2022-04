David Duarte no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 06/04/2022 12:39

Rio - O Fluminense terá mudanças na escalação para a estreia na Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero, nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã. De olho no calendário apertado de abril, Abel Braga decidiu poupar Calegari. A tendência é que Pineida comece a partida, mas Samuel Xavier também tem chances.

Abel também não poderá contar com Nino. O zagueiro, que foi expulso contra o Olimpia, na Libertadores, cumprirá suspensão automática. Com isso, David Duarte deve ganhar sua primeira chance no time titular.

A provável escalação do Flu tem: Fábio; David Duarte, Manoel e David Braz; Pineida (Samuel Xavier), André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano.