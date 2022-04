Ganso comemora título ao lado de Pineida, Cano e Bigode - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 06/04/2022 14:10

Rio - O começo de ano de Paulo Henrique Ganso vem sendo o melhor momento do jogador desde que chegou ao Fluminense em 2019. Titular naquele ano, o apoiador perdeu espaço desde o começo do trabalho de Odair Hellmann, passando por Marcão e Roger Machado, após renascer com Abel Braga. O camisa 10 comemorou a sua primeira conquista pelo Tricolor e revelou que sua motivação no clube tem um motivo especial.

"Sempre deixei muito clara a minha vontade de estar em campo pelo Fluminense. Eu fui muito bem recebido quando cheguei ao clube e isso se tornou minha motivação para retribuir dentro de campo. Todo mundo sabe disso. Em todas as conversas com o professor Abel eu me coloquei à disposição para ajudar a equipe e busquei compreender o que ele esperava de mim. Essa conquista, além da alegria natural de ser campeão, nos dá a confiança de que pode ser uma temporada muito positiva para todos nós", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Ganso vinha realizando boas atuações em várias partidas do Campeonato Estadual, porém, a sua participação como titular nas finais contra o Flamengo acabaram fazendo o apoiador se tornar peça fundamental na equipe de Abel Braga. Ao comentar o título, o camisa 10 preferiu dividir os méritos com os companheiros.

"Nosso grupo é muito qualificado e capaz de jogar de formas diferentes, até mesmo dentro de um mesmo jogo. Fico feliz de ter colaborado com o grupo para essa conquista, que sem dúvidas é coletiva. Na minha visão é importante você ter a bola, atacar os espaços com inteligência, saber a hora de acelerar e a hora de cadenciar mais o jogo. Nós temos peças para jogar dessa forma, como foi principalmente na segunda partida", disse.