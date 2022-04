Paulo Henrique Ganso no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Paulo Henrique Ganso no treino do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 06/04/2022 14:43

Sem muito tempo de saborear a conquista do Campeonato Carioca em cima do Flamengo, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero (BOL), às 19h15 no Maracanã. Destaque das finais, Paulo Henrique Ganso voltará a ser titular do Tricolor e garante que o título de sábado já ficou para trás, com o foco numa vitória em casa para o objetivo de garantir a única vaga no Grupo H.

"Já comemoramos no sábado e no domingo. Agora estamos com a cabeça completamente focada nessa competição, que é muito importante para o clube e para os jogadores. Temos tudo para fazer uma bela competição e, para isso, precisamos já vencer em casa, até porque só se classifica uma equipe (no grupo)", afirmou Ganso ao site oficial do Fluminense.



No reencontro com a torcida, Ganso espera ver Maracanã cheio para apoiar o time. "A gente sempre pede para eles comparecerem, para que nos apoiem, pois a torcida nos ajuda bastante. Espero que não seja diferente nessa partida. Que o Maracanã esteja cheio e que a gente possa fazer uma bela partida para sair com uma grande vitória".





Além de Fluminense e Oriente Petrolero, Junior Barranquilla (COL) e Unión de Santa Fé (ARG) também estão no grupo. Com apenas uma vaga em disputa, o Fluminensenão pode tropeçar em casa e Ganso dá a receita para uma boa atuação.



"Sabemos que o adversário tem muita velocidade no ataque, possui jogadores de qualidade na frente, sobretudo o centroavante. Temos que ter bastante atenção, pois é um time alto, com zagueiros de boa estatura. E a gente tem que fazer nosso jogo, impor nosso ritmo dentro de casa e pressionar o máximo possível já nos primeiros minutos", avisou.