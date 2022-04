Abel Braga pretende administrar o elenco do Fluminense em duas competições - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 07/04/2022 11:51 | Atualizado 07/04/2022 11:59

Depois da conquista do Campeonato Carioca sobre o Flamengo e da estreia com vitória na Copa Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero (BOL) por 3 a 0, o Fluminense não terá muito tempo de descanso e entrará em campo novamente no sábado, pela primeira rodada do Brasileirão, às 16h30 contra o Santos. Mesmo diante da maratona de jogos, o técnico Abel Braga não pretende priorizar competição e inicialmente não repetirá a estratégia do início da temporada, alternando entre times titular e reserva.



"Para mim não existe (priorização da competição). Eu gostaria que chegasse alguém e falasse 'vamos priorizar essa', mas ninguém falou nada, então nós vamos jogando. Um dia melhor do que o outro. Tem uma coisa importante. Nós geramos um respeito muito grande. Perdemos para o Olimpia, isso me deixou mal, a reação foi imediata, mas ninguém vai ganhar fácil do Fluminense. Estamos bem esquematizados, com a mentalidade muito alta", garantiu.



Quando disputava a pré-Libertadores, Abelão mandou a campo um time reserva nos jogos do Campeonato Carioca, utilizando os titulares na fase final. Agora será diferente. Ainda assim, o treinador adiantou que jogadores podem ser poupados caso apresentem desgaste físico acima do normal. Para isso, a comissão técnica do Fluminense irá avaliar cada caso.



"O time que entrou em campo vai ser sempre o melhor. Perdi Manoel, não tive o Calegari que estava no limite e tentei tirar aqueles que poderiam estourar, principalmente o André. O Arias poupamos depois, porque é um desgaste muito grande. Mas aqueles que a fisiologia e preparação vetam, é só isso que vou mudar. Vou sempre colocar o melhor que tenho", explicou.

Se precisar, o Fluminense ainda poderá contar com jovens que vem treinando com os profissionais. "Temos oito jogadores, mais ou menos, do sub-23 e do sub-20, muitos treinam conosco e, quando precisarmos, serão usados", disse Abel.