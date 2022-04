Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 06/04/2022 21:10

O Fluminense fez as pazes de vez com a boa fase. Após conquistar o Carioca ao bater o Flamengo na decisão, o Tricolor estreou na Copa Sul-Americana com vitória, nesta quarta-feira, no Maracanã, ao vencer o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Cris Silva, Arias e Zazpe, contra.

Vitória tranquila do Fluminense nos primeiros 45 minutos. No início, o time de Abel Braga sofreu com a marcação fechada dos bolivianos, mas, aos poucos, conseguiu achar espaços. Ganso e Arias começaram a se movimentar mais sem a bola, o que soltou o jogo do Tricolor. Com mais liberdade, Cri Silva e Samuel Xavier conseguiram avançar pelas laterais. E foi o lateral-esquerdo quem marcou o primeiro gol, aos 29 - apenas na segunda finalização carioca na partida. Ganso construiu jogada na frente da área, centralizou e soltou uma bomba! Quiñónez espalma, e Cristiano, atento, pegou o rebote e empurrou para o gol para abrir o placar no Maracanã.

Depois, aos 37 minutos, foi dos pés do lateral-direito que saiu o segundo gol, marcado por Arias. Dentro da área, Samuel Xavier deu passe açucarado para o atacante chutar cruzado. Quiñonez tentou a defesa, mas não achou nada.

No segundo tempo, o Fluminense continuou soberano e avassalador. Logo aos três minutos, a primeira grande chance. Ganso recebeu na entrada da área, chutou com efeito, e Quiñonéz voou para defesa. Aos 15, o jogo precisou ficar paralisado. Quiñónez subiu para espanar a bola na entrada da área, Samuel Xavier também subiu. Os dois estavam acompanhando a bola e se chocaram.

Após alguns minutos com a paralisada, a bola voltou a rolar. Mas o que não parou foi a vontade do Tricolor de chegar ao terceiro gol. E conseguiu: aos 27, Willian Bigode ergueu a bola na área, e o zagueiro Zazpe desviou, encobrindo Quiñónez.

Com ampla vantagem no placar, Abrl Braga aproveitou para tirar alguns jogadores mais desgastados fisicamente, como Arias, Ganso e Cano, e colocou Willian Bigode, Luiz Henrique e Fred, respectivamente. O clima, no Maracanã, virou de festa, e os demais minutos de jogo só serviram para os tricolores cantarem e comemorarem.

Aos 43, Luiz Henrique quase deu mais um presente aos torcedores. O atacante fez fila na entrada da área e bateu forte e tirou tinta da trave do gol boliviano. Seria um golaço no Maracanã do garoto que se despede em breve do time carioca, já que foi vendido ao Bétis, da Espanha.