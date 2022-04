Ganso está em alta com Abel Braga - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ganso está em alta com Abel BragaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/04/2022 22:15

Após a vitória do Fluminense sobre o Oriente Petrolero, por 3 a 0, pela Sul-Americana, o técnico Abel Braga concedeu entrevista coletiva. Feliz pelo bom momento da equipe e sobretudo pela reviravolta de Ganso, que voltou a jogar bem pelo Tricolor, o técnico adiantou adiantou que o meia será titular novamente contra o Santos, no sábado:

"Ele (Ganso) está escalado para sábado. Ele cada vez mais está treinando."

Por outro lado, Abel Braga também falou sobre sobre Nathan, um jogador que chegou ao Fluminense com status e craque, mas está tendo poucas oportunidades com a camisa do Flu.

"Vai chegar o momento dele. Agora, eu só posso botar 11. O torcedor pode ficar tranquilo que não tem nada."

A bola rola para Fluminense x Santos no sábado, às 16h30, no Maracanã. Nino, suspenso contra o Oriente Petrolero, voltará à equipe. Calegari, poupado, também deve retornar.