Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 07/04/2022 09:30

Rio - Contratado pelo Fluminense no meio da temporada de 2021, Jhon Arias é outro jogador sob o comando de Abel Braga. Visto com desconfiança por boa parte dos torcedores no começo do ano, o colombiano se tornou peça fundamental e vem vivendo um 'momento artilheiro' com a camisa tricolor. Até o momento, o jogador, de 24 anos, é o único do elenco que marcou em todas as competições que o Fluminense atuou em 2022.

Arias balançou as redes em seis oportunidades, sendo quatro no Campeonato Carioca, uma na Libertadores e agora também deixou o dele pela Sul-Americana. O colombiano foi decisivo e deixou o dele em jogos importantes como na semifinal do Estadual contra o Botafogo, no primeiro clássico contra o Flamengo, no confronto eliminatório diante do Millonarios e voltou a marcar na estreia contra o Oriente Petrolero.

E o poder de decisão parecer ter pesado para Arias reconquistar a posição de titular nas últimas partidas. O colombiano havia voltado ao banco, após as atuações ruins do Fluminense na semifinal do Carioca contra o Botafogo. Porém, o jogador mudou o cenário no primeiro jogo da decisão contra o Flamengo. O colombiano entrou na segunda etapa e deu mais força ofensiva ao Fluminense. O jogador, de 24 anos, foi responsável pela roubada de bola em cima de Leo Pereira e pela assistência para o primeiro gol de Germán Cano.

No segundo jogo da final, Arias já retornou ao time titular e novamente o jogador foi decisivo. Foi dele a assistências para o argentino marcar novamente e decretar o título do Fluminense sobre o maior rival no Maracanã. Contra o Oriente, o colombiano voltou a começar jogando e deixou o dele na vitória tranquila pela estreia da Sul-Americana.